桃機群聚感染進入社區，桃園宣布國小及公幼15日提前放寒假，同步取消戶外教學、畢業旅行，新北市按照中央標準未跟進，但台中稍早則宣布明起15校戶外教學延後，面對新北市有國小下周將舉辦3天的畢業旅行，又是跨縣市移動，家長煩憂疫情升溫盼能取消，對此，新北市教育局長張明文表示，續辦或延期都交由校方自行評估。

新北市依中央標準規定，目前無提前放寒假及取消戶外教學、畢業旅行計畫，張明文表示，現在疫情部分還沒有擴散，都在固定地方，加上畢業旅行是跟固定的人（同學），只要學校能防疫措施做好就續辦，不過大原則是除飲食外，其他都時間都要戴口罩。

該國小校校長則說，目前未收到教育局指示跟疫情指揮中心說明畢旅得取消，所以校方必須履行與業者間的合約，強調會做好一切防疫措施，已叮嚀學生全程戴口罩、車上不能飲食，吃飯不能交談及站起來等規範，若家長還是有疑義，今天中午前可辦理全額退費。

教育局提醒校方，因疫情顧慮若有需請假不參加該畢旅跟校外教學的學生，學校應給予協助安排在校課務學習。