台積電昨（13日）法說會報喜，去年財報表現與今年財測都優於市場預期，激勵台積電ADR周四一度大漲近10%，股價創下145美元新高，今（14日）台積電開盤大漲12元，衝上673元，距離歷史最高價679元僅有一步之遙，這也讓許多股民感到相當興奮，直呼「679大學長終於等到了」、「有機會上千元，傻了才下車。」

該名網友在《PTT論壇》上以「嚇死，台積電660元了」為題發文表示，「早上同學突然分享台積電股價，然後上週六我們聊的時候，還在630元，今天居然來到660元。」

原Po興奮說道，雖然他沒有買股票，只覺得台積電好像很強，果然全世界晶片荒，唯我大台積電無敵，並詢問，「有沒有人專注在一檔台積電，賺錢賺到翻掉的八卦？」

文章引起網友們熱烈討論，許多人表示，原本被套在最高點的「679大學長」有救了，有信心台積電股價能再創歷史新高，「679大學長終於要下車了」、「學長可以退伍了」、「679梯門口離營宣教囉」、「6開頭已經沒票了 還不跟緊上車」、「恭喜學長榮退，成本不到500路過。」

此外，不少網友看好股價能衝上700元甚至1000元大關，「有機會衝到700嗎，好期待」、「年底上1000，傻了才下車」、「趕快歐印了 上看一千」、「歐印明年上千元」、「趕快上車，要衝1000了。」

台積電在法說會上表示，2021年第4季合併營收為4,381.89億，稅後淨利1,662.32億，每股盈餘為6.41元，創下歷史新高，去年合併營收為1兆5,874.15億，稅後淨利5,965.40億元，年增15.2％，並賺逾2個股本，每股淨利23.01元，優於預期。

展望未來，台積電預測今年第一季合併營收介於166至172億美元，約折合新台幣4,581.6至4,747.2億元，較去年第四季成長4.6至8.3％，平均毛利率有望介於53至55％之間。

台積電總裁魏哲嘉樂觀表示，台積電晶圓代工產能將全年吃緊，過去幾年的龐大產能投資開始轉化為營收貢獻，今年接單滿到年底。