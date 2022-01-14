擁有F級傲人上圍的網紅張皮皮（張瀞尹）有「最正護理師」封號，近年則是寵物營養師、JKF女郎之一，先前她透露去泳池邊照美照，因臨時忘了帶泳衣就跟朋友借，沒想到因為尺寸不合，讓她南半球見客，網友則回超辣，繩子看起來都快要斷了。

張皮皮在學生時期就是長庚大學護理系「系花」，出社會後更被封為最性感護理師，她因外型亮麗，曾獲邀上節目《綜藝大熱門》、《小明星大跟班》、《醫師好辣》及《國光幫幫忙》，受訪時透露曾經被男患者騷擾，幸好她及時向同事求助才逃過一劫。

常在IG分享近況的張皮皮，去年宣布要戒酒，「喝醉把自己摔到縫好幾針，真的很誇張 !!!人家是喝酒破格，我是喝酒直接破相...」，並也報平安說：「瘦了真好，照片都不太需要修，下巴傷口已經拆線，目前很認真在擦除疤藥膏，傷口位子感覺不是很明顯，就沒把傷口修掉了」，感謝粉絲關心。

去年底，張皮皮說自己瘦了兩公斤，「忘記帶泳衣，還臨時跟朋友借了一件，支援一下，結果泳衣下面破了個洞」，「看到泳池就想拍照，結果水太冷，只敢踩踩水，沒有勇氣下水去」，而照片中可見她雖然瘦了，但雙峰份量未減，從偏小號的泳衣中外洩出圓弧曲線，引來網友喊：「比基尼我一直覺得很厲害」、「可以，滿分」、「胸跟下圍的繩子，不行了」、「超美的」。