中國海關總署14日上午公布2021年12月進出口數據，2021年大陸進出口規模再上新台階，首次突破6兆美元大關。其中，2021年出口年增29.9％至3.36兆美元；進口年增30.1％至2.69兆美元，均創下歷史新高。

另外，2021年12月大陸進出口總額達5865.34億美元，出口額為3404.99億美元，進口額為2460.35億美元。

華爾街見聞報導，以美元計價，2021年大陸進出口規模達到6.05兆美元，在2013年首次達到4兆美元的8年後，年內跨過5兆美元、6兆美元兩大台階，達到歷史高點，年增達30％。這一年的外貿增量達到1.4兆美元，相當於2005年全年的規模。

海關總署表示，當前全球疫情起伏反覆，外部環境更趨複雜嚴峻和不確定，大陸經濟率先恢復的相對優勢和基數效應可能減弱，2022年大陸外貿發展面臨的不確定、不穩定、不均衡因素增多。但大陸經濟韌性強，長期向好的基本面不會改變，繼續為穩外貿提供有力支撐。

此外，2021年大陸與主要交易夥伴進出口均穩定增長，對「一帶一路」沿線國家進出口增速更快。據海關統計，2021年大陸對「一帶一路」沿線國家進出口人民幣（下同）11.6兆元，年增23.6％，較同期大陸外貿整體增速高出2.2個百分點。

2021年，大陸前五大交易夥伴依次為東協、歐盟、美國、日本和韓國，對上述交易夥伴進出口分別為5.67、5.35、4.88、2.4和2.34兆元，分別增長19.7％、19.1％、20.2％、9.4％和18.4％。

在外貿產品方面，2021年大陸出口機電產品12.83兆元，年增20.4％，占出口總值的59％，其中自動資料處理設備及其零部件、手機、汽車分別增長12.9％、9.3％、104.6％。同期，大陸進口機電產品7.37兆元，年增12.2％，占進口總值的42.4％，其中積體電路進口增長15.4％，較2020年的14.6％有所提升。