台中市長盧秀燕上午到西區公所，視察揪團打疫苗情況。(林欣儀攝)

新冠疫情再拉警報，為有效防堵，台中市政府祭出「五箭齊發」疫苗施打專案，除開放1922預約平台等管道，也獨創50人以上揪團施打，市長盧秀燕上午到西區公所視察施打情況，她並表示，今天開始市府並推動「校園加嚴」計畫，所有寒假交流活動都延後或取消，目前預計有15所學校受影響。

盧秀燕表示，疫情再起，但多數12歲以下的學童都沒施打疫苗，即便有施打的學童也都還沒施打第三劑，使得這段時間師生的安全特別重要，因期末考將結束，部分學校已規畫學生到外縣市交流，根據調查，17、18日共有15所學校安排交流、旅遊活動，已通知各校全部延後或取消。

盧秀燕強調，希望各校等疫情趨緩後再到外縣市交流、比賽或旅遊，而若是有些活動無法延後、必須取消的，教育局也將補貼相關經費損失。此外，台中市各校校園今天開始全面戴口罩、校園用餐全部加隔板，包括教師上課、學生上體育課也都必須戴口罩。