俄羅斯與美歐本週接連就烏克蘭危機會談，由於西方斷然拒絕俄國訴求的北約不再東擴，俄方代表認為美歐似乎無意與俄國一同化解危機，外交途徑已走入「死胡同」。

「華盛頓郵報」指出，俄國本週先後參與日內瓦美俄雙邊會談、布魯塞爾的北約－俄羅斯理事會（NATO-Russia Council,NRC）特別會議，以及在維也納的歐洲安全暨合作組織（OSCE）會議，與西方討論烏克蘭情勢。

一系列會談裡美國想藉相互限制在歐洲的軍演與飛彈部署來安撫俄羅斯，俄方雖對這些領域有興趣，但不滿華府及其歐洲盟邦無意接納克里姆林宮的核心訴求。

「紐約時報」指出，俄方訴求北大西洋公約組織（NATO）應停止朝鄰近俄國邊境的東歐擴張，包含停止所有與烏克蘭的軍事合作。俄羅斯還要西方出具法律約束力的保證，永不會讓烏克蘭加入北約。

俄羅斯副外長雷雅布可夫（Sergei A. Ryabkov）表示，本週這輪與西方的談判「已走入死胡同」；另有俄方外交人士透露，克里姆林宮會等下週拿到華府與北約就俄方立場的書面回覆後，再決定下一步。俄國總統蒲亭的發言人今天說，蒲亭這週固定會聽取相關會談後的簡報。

雷雅布可夫說：「美國及其盟友事實上已對俄方的核心訴求說不，這就是為何我們說談判已走入死胡同或南轅北轍。」

另一頭的華府，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）於本週一系列外交折衝後告訴媒體，美國已準備好再與俄國進一步談判，尤其是關於飛彈部署與歐洲的軍演，但也會做好俄國入侵烏克蘭的因應。

蘇利文認為俄國在日內瓦、布魯塞爾及維也納3場會談給出矛盾回應，一下是有人覺得樂觀，一下又另有人稱極度悲觀。

雷雅布可夫表示會繼續與美方對話，但也警告西方，蒲亭正聽取軍方關於「在局勢惡化下該如何做」的選項。

今日俄羅斯（RT）報導，12日的北約－俄羅斯理事會特別會議是2019年以後再次召開，但雙方在國際安全的觀點上依然毫無共識。

會後俄國另一副外長格魯希科（Alexander Grushko）舉行記者會，強調西方所盼的烏克蘭危機降溫依舊有望，然能否取得進展，端看西方而非俄國。

他表示若想危機圓滿落幕，北約與西方國家必須施壓基輔落實2015年的明斯克協議，「容我再次把話挑明，威脅烏克蘭者不是別人，恰是基輔自身。如明斯克協議得以落實，烏克蘭自然就沒有所謂安全與主權完整的威脅」。

格魯希科表示，以美國為首的北約則應停止供應基輔武器、召回派駐烏克蘭的軍事顧問及官兵。

烏克蘭尋求加入北約及強化與西方的軍經關係，稱俄國在俄烏邊境陳兵10.6萬、戰甲車1500輛，「形同拿槍威脅歐洲所有人安全」。

俄方的敘事則為烏克蘭的親俄政府2014年遭美國幕後支持的政變推翻、導致克里米亞公投加入俄羅斯後，烏東頓巴斯的頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）兩省同年宣布獨立。聯合國估計，基輔揮師東進導致1萬3000多人死於衝突，當中不乏老幼婦孺。

基輔當局武力奪取烏東失敗後，在國際斡旋下達成明斯克協議（Minsk agreements），允諾賦予烏東居民更大範圍的自治，卻始終沒兌現，甚至一再打壓烏東的俄語居民，去年初烏軍甚至又把部隊與重砲向東推進。