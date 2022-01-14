桃機群聚疫情再擴大，台中市第二選區立委當選人林靜儀發現，案17472 的居服員，在5、6月打兩劑科興，而後追加施打莫德納疫苗，林要求，相關工作者必須完整接種通過台灣緊急授權的疫苗才可以。對此，藥師林士峰反酸，到現在都還沒拿到國際認證的高端，就是林靜儀要求的台灣緊急授權的疫苗嗎。

林靜儀13日在臉書發文表示，案17472是居服員，在5、6月打兩劑科興，1月4日打莫德納，接種未滿14天受感染）。林認為，雖然去年指揮中心有說民眾在國外只要是完整接種獲得WHO核發緊急使用清單的6款疫苗，包括大陸的國藥和科興，就算是有打過疫苗，但她要強烈要求，居服員及醫療工作相關者必須完整接種通過台灣緊急授權的疫苗才可以。

林靜儀臉書。（圖片摘自林靜儀臉書）

對於林靜儀的說法，林士峰今（14日）在臉書發文表示，自己是挺好奇的，科興最起碼有在世界衛生組織核發緊急使用清單內，「如果是台灣緊急授權但是還遲遲拿不到國際認證的高端，是不是林靜儀強烈要求的名單」。

許多網友也在其po文底下留言表示，「防疫都念念不忘意識形態操作」、「又是抗中保台言論」、「病毒來台灣只認得台灣疫苗的概念，很有職業道德觀念的病毒」。