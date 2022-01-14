陸企狂撒2億資金獵竹科晶片人才 竹檢大規模搜索電子公司

大陸合肥聯瑞微電子公司，透過境外薩摩亞紙上公司，匯款2億台幣來台，透過人力銀行網站，招募晶片設計高科技人才，並私設研發中心，遭新竹地檢署指揮新北調查處偵辦，涉嫌協助在台成立公司的呂姓男子14日清晨交保20萬元。

新竹地檢署檢察官蔡宜臻，指揮法務部調查局新北市調查處，偵辦陸企合肥聯瑞微電子科技有限公司透過43歲的呂姓男子，在新竹縣竹北市成立藍芯微電子有限公司。

陸企透過迂迴方式，從境外薩摩亞紙上公司匯款初估2億元台幣來臺，且透過人力銀行網站招募晶片設計高科技人才，私設研發中心，為陸企從事藍芽耳機、手環晶片之設計研發工作案。

新竹地檢署檢察官13日指揮調查官，持搜索票搜索2處所、傳喚呂男及相關證人15人到案，查扣員工錄取通知書、存摺、手機、筆電等證據。

經新竹地檢署營業秘密專責檢察官6人漏夜訊問後，14日凌晨將呂男以涉嫌違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例第40之1條第1項規定，諭知呂男具保20萬元。

檢方指出，面臨境外敵對勢力無孔不入滲透違法在我國從事業務活動案，新竹地檢署署重申絕對秉持嚴查速辦的態度，積極偵辦各式違法案件，以保護我國高科技技術，確保國家安全與經濟命脈。