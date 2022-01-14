台積電(2330)法說會釋出不錯展望，帶動ADR盤中及收盤均創新高，台股今天也在護國神山領軍下開高，但隨即漲幅收斂，鴻海(2317)、金控股等走弱，指數由紅翻黑，一路下探到18200點附近煞車，預估今天量能放大到3500億元。

國際股市依舊受到升息消息面影響，多空分雜，指數波動大，台股近期則是依賴台積電及金融股撐盤，指數一路向上墊高，抵銷了本土疫情再度延燒的利空，盤面上除了防疫股票外，許多中小型股在面臨即將進入農曆年封關，加上長假效應下往往出現獲利了結賣壓，選股上也需要特別留意。

在全球經濟維持成長之下，疫情與Fed轉緊縮等因素預期對股市的影響有限，但經濟與企業獲利在2021年造就的高基期之下，成長力道將大幅縮減，是今年最大的隱憂。台股今天逼近前高後出現較大修正，一根長黑貫穿兩天漲幅，分析師認為，後續若下修趨勢未能止穩且反彈，預期股市壓力將持續增長，加上農曆年後即將面臨Fed啟動升息，股市震盪幅度恐加大，年後應提高警覺性，以因應升息前的股市大幅震盪。