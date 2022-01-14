台北市站前、西區門戶起點總投資額達百億元的金毓泰設定地上權案今日舉行動土典禮，此案曾經歷5次流標，最終交由海悅(2348)承接開發，董事長黃希文說，今天是台北市建立的一個里程碑，公司努力了25年，將打造此案寫下美麗的建築詩篇！

台北市市長柯文哲在今(14)日的動土典禮中強調，金毓泰設定地上權案是西區門戶計劃的起點，從這裡開始到環河北部，接下來連雙子星蓋好以後，未來看起來會很像曼哈頓，都是高大漂亮的建築物。他說，城市建設要花很長的時間，上述這些大建設要5~6年會完工，西區門戶做好了，北市東西軸線翻轉將漸漸可以完成。

海悅董事長黃希文說，這塊承載百年歷史的珍貴土地，對面的監察院與鄰近行政院大廈，都是建築年歲悠遠的國定古蹟，因此基座採用崗石、柱列、圓拱語彙設計，延伸監察院的古典風華。近百米大樓量體以超白玻帷幕，打造出輕盈純粹的國際建築。本案除了符合5A級辦公大樓標準，將取得綠建築與智慧建築標章。

本案分為A棟與E棟，A棟規劃地上20層/地下6層，預計規劃5A級商辦空間；E棟地上17層/地下6層，1F~10F，規劃台北城市博物館，兩棟合計權狀坪約16200坪(不含台北城市博物館)，預計規劃539車，其中提供對外50汽車、277機車，地下連廊位於地下2層，可通往台北車站。

金毓泰設定地上權案E棟的1~10樓，規劃為台北城市博物館，收藏台北城各區歷史回憶與未來願景，最具紀念意義的台北府考棚舊址碑，將保留為常設展，以城博館串聯觀光、教育與藝文活動，進一步把台北城市文化推向國際。