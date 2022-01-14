LINE Pay今（14）日宣布推出全新商店管理後台「好夥伴」App，助力店家加速數位轉型、掌握商機。首波開放LINE Pay實體合作商店使用，凡使用收款QR Code、POS串接掃描結帳或申裝LINE Pay mini之LINE Pay實體合作商店，即可透過手機於「好夥伴」App單一平台快速掌握多樣化的商店管理功能及行銷工具，包括即時查詢交易撥款紀錄、輕鬆設定管理權限、編輯商店宣傳圖文、迅速申請商戶貸款等優勢，協助合作夥伴自金流、人流、資訊流多面向導入行動優勢。

LINE Pay「好夥伴」App透過優化商店後台管理的體驗細節，讓店家使用手機即可輕鬆操作、隨處可用、享受便利的收款方式與商店管理功能，新服務上線具三大特點：

1.交易操作更即時：無論是查詢交易撥款紀錄，完成交易全額或部分退款，甚或提供7日平均交易額、半年總交易額等多樣化的營收報表產製，店家皆可透過手機掌握交易趨勢，付款、撥款、退款等資訊一目瞭然。

2.服務整合更輕鬆：將店家所需相關功能皆整合至「好夥伴」App，包括LINE Pay「合作通路」內商店宣傳的圖文資訊編輯，或不同級別管理者的權限設定，已綁定的管理者可使用LINE帳號登入後台，依據權限設定共享便利的操作體驗，店家管理更輕鬆、更迅速、更同步。

3.商戶貸款更迅速：店家至 「好夥伴」App一鍵即可連至LINE Pay商戶貸款專區，快速掌握LINE Pay與銀行精選的商戶貸款方案，集結快速申貸、免開辦費、彈性還款、超低優惠年利率等優惠方案，幫助店家能靈活運用營運資金，提前部署行動支付商機與業務發展。