福特汽車周四盤中股價一度大漲5.7%，最高站上25.87美元，再創逾20年新高，帶動市值首次突破1000億美元大關。

惟福特終場收漲2.3%，為每股25.02美元，市值回落至999.9億美元。該公司2021年股價大漲約140%，將特斯拉和通用汽車狠狠甩在後頭，成為去年表現最好的汽車股。

福特將擴大休旅車Mustang Mach-E和F-150皮卡等電動車產量的計畫，帶動了這一波漲勢。該公司預計將在今年春天為其熱賣的F-150皮卡推出電動車版本。

目前福特市值已經超越勁敵通用汽車（市值約900億美元）以及電動車新創公司Rivian Automotive（市值約720億美元），但仍遠遠落後市值超過1兆美元的特斯拉。

根據FactSet對22位分析師所做的預測調查，分析師給予福特的股票評級為「加碼」，目標價平均為每股21.83美元。

但福特充滿野心的轉型計畫，並非所有華爾街分析師都全盤接受。

摩根士丹利分析師Adam Jonas周四在其名為「福特市值突破1000 億美元：真實含金量？」的報告中表示，股市受到福特電動車故事吸引的程度仍讓我們很意外。摩根士丹利給出的目標價介於每股12美元至25美元。

Jonas表示，福特的股價走勢令人驚豔，管理層改變戰略、帶動市場重新評價的作為值得讚許，然而在這個關頭，我們認為福特與該產業所面臨的風險大於機遇，包括擴大電動車生產可能面臨的挑戰，以及競爭持續加劇。