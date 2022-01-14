一架又一架長程線航班，載回高風險乘客，不僅境外移入個案數暴增，本土疫情也失守。桃園市長鄭文燦預告，恐有第二波、第三波傳播，民眾要有心理準備。對於Omicron來勢洶洶，專家不諱言「已經舉白旗了」，現在該做的不是清零，而是保住醫療量能。

中研院生醫所兼任研究員何美鄉在公視《有話好說》分析，就她觀察兩件事情後，她認為現在「不應該想著如何阻擋這個病毒」，而是「如何保住醫療量能」。

何美鄉坦承「我已經舉白旗了」，她直言，連她疫情調查科班出身、感染科醫師的身分，看到Omicron這樣的狀態，還有台灣當前疫苗效率，確實無法保持樂觀。

她強調，台灣是自由國家，就算醫師、專家們再怎麼規勸民眾一定要去打疫苗，但不打的人就是不打，國家也不宜用法律規範；即使建議政府「不打疫苗就不可以怎樣」，這種事也不太可能達成。

何美鄉為指揮中心打氣，畢竟非到存亡關頭之際，鎖國是最不得已的政策。她建議保住醫療量能，預備萬一重大疫情爆發，至少死亡率別大幅增加。病毒總有一天會進來，「到時候你會希望自己是一個已經施打過疫苗的人？還是沒打過的」。