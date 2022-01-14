不戴口罩製造衝突玩新梗，歹徒搶銀行警方鳴槍演得好逼真。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

不戴口罩製造衝突玩新梗，歹徒搶銀行警方鳴槍演得好逼真。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

不戴口罩製造衝突玩新梗，歹徒搶銀行警方鳴槍演得好逼真。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

不戴口罩製造衝突玩新梗 歹徒搶銀行警方鳴槍演得好逼真

疫情年代不戴口罩還成了製造衝突的利器了，彰化警分局結合時局，編劇並演出一齣好戲，3歹徒搶銀行，1人開車、1人埋伏、1人故意不戴口罩引誘保全勸阻之際，故意大吵大鬧揮球棒，埋伏歹徒伺機對空鳴槍控制全場要搶了，行員機警以「110視訊報案系統APP」通報座標，警力一網逮捕，在場一片拍手叫好。

彰化警分局表示年關將近，各地金融機構、銀樓等財物資金匯集處所，均有大量資金匯入，民眾亦會提領大量現金，成為歹徒覬覦下手目標，致發生強盜、搶奪、竊盜等重大治安事件，為防範民眾或金融機構等財物匯集處所遭受不法侵害，14日10時00分，在台中銀行花壇分行舉辦防搶暨攔截圍捕演練。

3名便衣歹徒駕駛自小客車，1名歹徒預先進入銀行埋伏，另一名歹徒則以故意不戴口罩誘使保全人員上前勸導之方式，借機製造衝突、口角並揮舞球棒以吸引在場眾人注意力，俟銀行保全上前制止時，遭一旁埋伏之歹徒對空鳴槍控制現場，所幸機警行員以「110視訊報案系統APP」通報發送座標位置，在優勢警力陸續抵達支援情況下，順利將歹徒逮捕到案。

這次防搶演練，結合使用球棒暴力、勸導配戴口罩引發衝突、視訊報案APP等時下熱門事件，並刻意挑選較為偏遠之金融機構實施，提升員警臨場反應，讓人看得很過癮。彰化分局分局長王國峯呼籲民眾，如欲運用大量現金，請儘量使用轉帳方式處理，或由親友、同事陪同提領，以便相互照應，亦可隨時向當地警察機關申請警力護鈔以策安全。