兩個月股價飆漲超過九倍、A股上市的大陸醫療器械商九安醫療14日發布公告表示，在美國斬獲近13億美元重大訂單，主要內容為提供iHealth新冠抗原家用自測OTC試劑盒產品。

路透14日報導，九安醫療在公告中表示，美國子公司iHealth Labs和美國陸軍合約管理指揮部代表美國衛生與公眾服務部於當地時間1月13日簽訂採購合同，向其銷售iHealth試劑盒產品，合同價稅合計金額為12.75億美元，約合人民幣81億元，這已經超過公司2020年度經審計主營業務收入的50％。

九安醫療13日漲停創出新高，並已連續三個交易日漲停，短短兩個月其股價已飆漲超過九倍。公司並再度向投資者提示股價高位回檔風險，並稱「互聯網平台的流言諸多，請投資者以公司官方發布的信息為準，不要無根據的推算公司業績及未來走勢」。

報導稱，一名白宮官員13日透露，美國總統拜登指示美國政府額外採購五億份新冠病毒檢測試劑盒，以幫助滿足在Omicron變異傳播期間全國範圍內激增的需求。在此之前，白宮已承諾將在1月份向美國民眾提供五億個檢測試劑盒。