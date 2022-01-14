勞保最新精算報告14日正式對外公布，據「勞工保險普通事故保險費率精算及財務評估」報告顯示，勞保財務破產年限由2026年延後2年至2028年，這也是首度精算報告確認延後破產。

勞保財務每3年精算一次，2015年的精算報告預測勞保基金將在2018年出現收支逆差、2027年基金破產，而2018年的報告則是指出在2017年出現收支逆差，2026年基金破產、大限提前一年。但根據最新精算報告，勞保財務破產年限由2026年延後2年至2028年。

勞保財務每3年精算一次，2015年的精算報告預測勞保基金將在2018年出現收支逆差、2027年基金破產，而勞保基金提前在2017年出現收支逆差，但因為這幾年基金投資盈餘彌補收支打平，而政府也三度撥補勞保基金，2020撥補200億元，2021年則撥補220億元。2022年撥補300億元，三年總計撥補720億元。