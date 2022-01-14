新北市動保處3日接獲板橋殯儀館移送棄養雞鴨案，經查發現為殯葬業者將祭祀雞鴨做完法事後，隨意扔至館內一牆角，動保處調閱殯葬儀式管理活禽動物登記表，逐一過濾名單，並檢視監視器畫面找到殯葬業者僱請的劉姓工人，因棄養事證確鑿，動保處依違反動保法規定，處3萬元罰鍰。

動保處表示，3日接獲殯葬處通報，館內一牆角有一紙箱放置1隻白鴨及1隻白雞，且雞冠已明顯被切割，箱子有一大片血漬，為做完法事被棄置奄奄一息的雞鴨，經殯葬處調閱監視器畫面，為禮儀公司僱請工人所為，事證明確移送動保處依據動保法棄養案辦理，法事中的雞鴨，動保處帶回收容，其中鴨子流血過多已死亡給予火化，活雞則委由農場收容。

動保處指出，台灣民間習俗，家裡如果在1年當中有2個親人過世，就會辦理「祭三喪」儀式，法事進行中常需取白色雞鴨進行「開光」和「制煞」，辦完法會後也會放生雞鴨，代表煞氣跟著離開了。2020年曾因少數殯葬業者就地隨意棄置於人車來往道路上，造成板橋殯儀館附近，出現驚慌失措雞鴨四處亂竄，造成騎士為閃避釀成車禍，險象環生。

為防止殯葬業者使用白色雞鴨隨意棄置問題，新北市殯葬處及動保處於2020年7月聯手合作，要求業者使用活體雞鴨進行法事前，必需填寫活禽動物登記表，管理員並拍照動物，藉此掌握活體家禽狀況和清楚瞭解動物流向，以避免業者勿隨意丟棄動物。

動保處呼籲，隨意丟棄動物係為棄養行為，不僅危害動物生命，也會造成公共安全問題。民眾若發現有人隨意棄養動物，可向動保處通報，將依動物保護法處以3萬元至15萬元罰鍰。