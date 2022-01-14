宜蘭地檢署昨日指揮廉政署搜索宜蘭縣政府等30餘處，並帶回宜蘭縣縣長林姿妙等人約詢，今日（14日）凌晨4時47分，林被送至地檢署複訊中，直到上午9時12分才被無保請回並離開地檢署。此案引發外界關注，不少網友更聯想到政治操作與11月26日的縣市長選戰。細數林從政經歷，堪稱「戰無不勝」，一路從宜蘭縣議員、羅東鎮長當到宜蘭縣長，雖曾被質疑「不會看公文」卻憑藉深植民心的政績，在各大民調勇居前三，也讓宜蘭縣成民進黨最難攻克的版圖。

宜蘭縣縣長林姿妙複訊一夜無保請回，神情愉悅。(李忠一攝)

林姿妙1952年1月28日生，今年將滿70歲。其夫為前省議員林明正，1994年過世，林姿妙獨力撫養4個孩子；1998年繼承丈夫遺志，後參選宜蘭縣議員，正式步入政壇。

林姿妙1998年首次參選宜蘭縣議員，即以第二高票當選，2002年更以第一高票當選，2005年再度以第一高票當選，且獲得選票一次比一次高，2009年挾「三連霸第一高票議員」之姿角逐羅東鎮長，並以20167票、56.50%得票率當選，是首位女性鎮長；2014年在國民黨大環境不佳下，林再以19745、57%得票率連任羅東鎮長，並刷新自己得票率紀錄。2018年，林以123767票、49.48%得票率當選宜蘭縣長，成為宜蘭首位女縣長，讓宜蘭在時隔2屆9年後重現藍天，林除員山鄉外的所有行政區得票皆領先，超強戰力震撼政壇。

宜蘭縣縣長林姿妙。（本報資料照）

值得注意的是，林姿妙不只一次被綠營質疑「不會看公文」，林為此還特別開放媒體進辦公室，現場表演「簽公文」；然就在林正要下筆時卻被抓包公文竟是反的，一旁的兒子趕緊上前提醒並將公文擺正，又遭譏諷「公文擺反也要簽」。雖「公文門」纏身，林卻憑著國中小學免費營養午餐、推動學校設立冷氣、推動高鐵延伸宜蘭與鐵路高架等直攻民生的政策，獲得廣大民眾支持；林最引以為傲的免費營養午餐政策更進階到「營養午餐2.0」，讓學童每周都能喝到一次乳品、每周兩天吃到有機蔬菜，同時兼顧學童健康與在地農業。

為反駁「看不懂公文」之譏，林姿妙特地在媒體記者面前批示公文。（本報資料照／胡健森攝）

根據《遠見雜誌》所做「2021縣市長施政滿意度調查」，林姿妙在縣市首長滿意度調查部分獲得4.5顆星，個人施政滿意度與施政分數皆比去年進步，在全國各縣市中躍進幅度排名第一；台灣世界新聞傳播協會所做「各縣市施政滿意度調查」，林也在全台非六都16縣市中排名第三，進步幅度居全國之冠，更在「環境保護」與「觀光旅遊」項目中帶領宜蘭拿下第一名殊榮，宜蘭縣民更成台灣本島的幸福感最高城市。

宜蘭縣縣長林姿妙。（本報資料照）

林姿妙2018年參選宜蘭縣長時，以「拚出宜蘭好生活」為口號，高票擊敗民進黨提名的陳歐珀，執政後更主打「地方媽媽」、「厝邊歐巴桑」形象，在鏡頭前展現沉穩、寡言、木訥、細心、溫暖、堅忍的年長女性形象，並斬獲超高民調，也讓宜蘭縣被視為民進黨最難收復的一塊失土。