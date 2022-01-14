新北市長侯友宜於今（14日）前往捷運新北環狀線大坪林站視察防疫工作。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜於今（14日）前往捷運新北環狀線大坪林站視察防疫工作。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜於今（14日）前往捷運新北環狀線大坪林站視察防疫工作。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜於今（14日）前往捷運新北環狀線大坪林站視察防疫工作。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜於今（14日）前往捷運新北環狀線大坪林站視察防疫工作。（葉書宏攝）

Omicron來勢洶洶 侯友宜視察捷運：防疫工作都要確實執行

新冠肺炎疫情連日來不斷傳出本土案例，面對病毒來勢洶洶，新北市長侯友宜於今（14日）前往捷運新北環狀線大坪林站視察防疫工作，特別針對空氣傳播力強的Omicron變種病毒，確認空調濾網的清消頻率。侯強調，捷運加強清消，面對疫情有升溫跡象，所有的防疫工作都要確實執行。

侯友宜表示，捷運新北環狀線列車每天出車前及每4小時於端點站停留期間，完成拉環、扶手、座位處等設備消毒；針對捷運車站旅客常接觸的設備，自動售票機、加值機、ATM螢幕及按鈕、廁所馬桶座墊及門把、詢問處窗口桌面、電扶梯扶手帶及電梯按鈕等處，每2小時消毒1次，以降低乘客感染風險。

此外，針對Omicron病毒空氣傳播特性，屬於地下車站的大坪林站，車站及車廂已啟動對外全載換氣模式，加強站內空氣流通，並定期消毒及更換空氣濾網；同時運用跑馬燈、月台電視及廣播來宣導，提醒旅客勤洗手，搭乘捷運需全程佩戴口罩。

侯友宜進一步說明，新北市淡海輕軌與工研院合作，使用「抗病毒噴霧」鍍膜防護，運用於淡海輕軌全場域，包含車站內旅客常接觸之設備及列車，可抵抗常見病毒達99.9％的成效，提昇防疫效能，並於輕軌紅樹林站設有紅外線體溫量測儀，全線車站提供酒精予乘客可作消毒使用，民眾可安心搭乘。

侯再次呼籲，Omicron已經進入社區，一定要戒慎恐懼，公共服務場域絕對要加強清消，各行各業也務必要通力配合，也懇請市民朋友，無論如何一定要落實實名制、維持社交距離、勤洗手、量體溫，最重要的是務必把口罩戴上，做好個人防疫，才能阻絕任何病毒入侵的可趁之機。在即將來臨的農曆春節前，除了市府團隊全力備戰外，還要靠大家共同努力，將疫情控制住，才能安心迎接新年。