彤雲有限公司代理的超人氣宮廷養成類SRPG手機遊戲《叫我萬歲爺》今（14）日更新開放「真龍清帝」系統，玩家可以在獲得傳奇品質清帝後，通過「化龍挑戰」任務解鎖聖化與策令殿，還能領取專屬外觀時裝等稀有獎勵！

《叫我萬歲爺》全新玩法「真龍清帝」霸氣登場

開啟全新任務劇情

壬寅年初，烏雲密布，驚雷陣起，卻久久不見雨落，只見遠方籠罩著一團黑紫氣無法散去，乃為不祥徵兆。一向自律的康熙帝，為何獨自一人接連數日縱酒不止，酒醉間究竟呢喃著一些什麽？早已皈依佛門的順治帝為何被塵世所困，身上的串珠卻斷裂，佛珠四散？英勇善戰的努爾哈赤究竟是在尋找什麼樣的匕首？玩家將在大臣幫助之下，進入每個帝王的化龍挑戰任務之中，只要完成任務，就能解鎖背後不為人知的神秘故事。

開啟全新任務劇情

解鎖酷炫真龍形象

本次「化龍挑戰」開放在玩家中擁有超高人氣的帝王「康熙」、「順治」、「努爾哈赤」。「康熙」原始形象曾被廣大玩家評為清帝顏值天花板，而化龍後的「康熙」不僅顏值依舊，在真龍特效與新時裝的襯托上，氣勢更上一層。一向賦有學者氣質的「順治」，在眾多以武力稱霸的皇帝中，獨樹一幟，全新版本中的「順治」穿著朝服，手持江山萬里圖，不僅展現出文學素養，更是表達出儒雅治國之道。而說到哪位清帝最驍勇善戰，那非清太祖「努爾哈赤」不可了，在化龍後的「努爾哈赤」身披毛領披肩，既有草原部落的威武，也不失霸道的王者之氣，可謂是氣宇軒昂、威震天下。

開放超高人氣的帝王「康熙」、「順治」、「努爾哈赤」

「真龍清帝」同人劇情徵集活動

為迎接真龍清帝到來，運營團隊特別推出同人劇情徵集活動，玩家可選取自己喜歡的真龍清帝進行同人創作，創作內容不限於同人圖、同人劇情、同人文章等多種形式。凡是參與活動的玩家，不僅可以領取遊戲虛寶獎勵，還有機會獲得「九龍閣」經典週邊好禮，以及真龍清帝特別獻禮。

還有更多精彩玩法，歡迎關注《叫我萬歲爺》官方粉絲團，一起領略千古帝王的絕世風采！