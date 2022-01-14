今天迎接今年第一場水逆，從1/14起一直到2/4結束，許多人會在這段時間感覺諸事不順，還容易遇到電器、3C故障等狀況，不過「蘇米的星座館」分享，雙子座、巨蟹座、處女座、雙魚座反而在水逆期間迎接超強好運，能讓自己的人生更進階。

▍1.雙子座

這次水逆對雙子座來說，是一個運籌帷幄的好時機，雖然水逆不適合做重大決定，不過很適合調整企劃、規劃未來，雙子座在這段時間很適合思考自己工作、感情、人生的方向，預想各種可能發生的狀況，並預先想好因應之道，不用急著執行，等到水逆之後再付諸行動，將能擁有巨大收穫。

▍2.巨蟹座

巨蟹座在這次水逆能揮別霉運，尤其是沒有合約束縛的事情，例如發現還未到職的公司其實不好，或在到職前獲得更好的工作機會，也可能在簽約前發現合約瑕疵，或找到更好的方案，如果過去沉浸在不健康的感情狀態中，這段時間也有望做個了斷，揮別錯的才能和對的相逢，巨蟹座這段時間做好斷捨離，讓人生煥然一新，而且財運也跟著上升，有機會得到獎金或大筆紅包。

▍3.處女座

處女座職場運上升，在處理文件、合約感覺特別順利，如果過去工作上遇到某些難以解決的問題，近期將迎刃而解，對於從事買賣類工作的人，或是正在辦理買賣、租賃手續的人，這段時間交易會特別順利。不過要特別注意，好運是發生在已經籌備一陣子的事情之上，如果是水逆期間才出現的事情，就不一定順利了。

▍4.雙魚座

雙魚座的求職運很旺，如果前陣子在找工作，水逆前後會收到很多公司的邀請，許多不錯的職位等著你挑選，能夠找到適合你、有發展前景的工作。如果心中有跳槽念頭，在水逆期間很適合靜心思考，分析自己的計畫和目標，這段時間是尋找出路的好時機，在水逆後再付諸行動，就能順利轉換跑道。