中央警察大學校長陳檡文日前至台南市警察局訪視寒假實習學生並致贈慰問金；目前正值Omicron疫情嚴峻，除撫慰學生實習的辛勞外，更穩定疫情帶來的不安心情。

陳檡文與方仰寧共同出席座談會，面對面聽取學生對於實習課程的建議。方仰寧表示，歡迎警大學生至台南實習，除了實習警察各項勤、業務外，也可多體驗台南特有的人文風情及古都魅力，並叮囑實習生做好防疫措施、及注意交通安全。

陳檡文也分享自身實習經驗與心得，並從外勤各階段歷練，叮囑學生實習是非常難得的機會，每位同學都要懷著感恩的心、主動積極的態度，向指導的師傅認真學習。

陳檡文更表示，最近國內雖然遭變種病毒Omicron影響，增加多起本土病例，實習過程難免心生不安及恐懼，但只要同學遵守並配合防疫措施，不需過度緊張，一定都能平安健康。且透過這次實習，也能讓未來畢業後即將投入第一線防疫工作的警大學生，更清楚知道自己的責任及使命，繼續為守護國人的安全努力。

警大行政系大四的學生林鉦軒說，非常感謝警察局的安排，除了正在辦理中的案件，實習指導的師傅還會與他分享過往辦理的重大案例，特別為他悉心教導。

警大今年寒假共有學生608人參加實習課程，其中70人分配於台南市政府警察局，餘則分散台灣各地。