2022年台灣燈會將在2月於高雄，台灣高鐵公司表示，為服務旅客賞燈與出遊需求，配合燈會舉辦日期，分別於2月19日、20日晚間9時15分自左營站加開北上列車至台中站，1月21日凌晨0時起開放購票。高鐵也推出多條1日遊、2日賞燈旅遊行程，即日起優惠上架。

本次燈會採用愛河灣及衛武營雙主場設計，結合高雄流行音樂中心及衛武營國家藝術文化中心2大國際場館，打造光的盛會，推動城市夜間光影美學運動。

高鐵公司指出，外縣市旅客前往高雄，可選擇「高鐵飯店聯票」產品，高鐵與29家高雄在地飯店合作，推出訂房加購高鐵車票，享最低7折起的優惠，各家飯店也提供不同的加碼優惠。以捷絲旅高雄站前館為例，高鐵旅客燈會期間還可再享「逛燈會、飲茗茶」優惠，凡出示證件生肖屬虎或名字中有虎的旅客，即享免費房型升等至豪華家庭房，再贈「小茶栽堂」古典系列3罐。

想要輕鬆出遊的旅客，高鐵也提供高雄地區「高鐵假期」住房及租車等眾多優惠商品，以及3條「台灣燈會在高雄」豐富行。1日來回行程包括「高雄駁二．衛武營燈會．台灣眷村文化」、「六龜寶來溫泉．愛河灣燈區1日豐富行」；2天1夜的行程，則可選擇含住宿的「六龜寶來溫泉．愛河灣燈區．智選假日酒店」2日豐富行，以上豐富行行程均含高鐵車票與專車接接送及燈區賞燈，2人即可成行。

除賞燈外，燈會期間高雄市觀光局推出「高雄餐盤發見計畫」，挑選出多家具有米其林摘星實力的餐酒館，讓旅客大飽眼福之餘也大飽口福。選購高鐵假期「餐盤發見計畫」行程，以台北出發，2人平日入住高雄中央公園英迪格酒店為例，內含來回車票加住房，除加贈飲料兌換券，還享飯店館內餐飲折扣85折，每人3850元起。

選擇飯店聯票專案，旅客入住高雄晶英國際行館、H2O水京棧國際酒店、高雄萬豪酒店、漢來大飯店、比歐緻居等5家指定飯店，則限量贈送高鐵聯名水1瓶。

台灣高鐵公司提醒旅客，2月15日元宵節當天主燈開燈後，預計燈會將進入新一波高潮，高鐵公司除將調整部分晚間車次之自由座車廂數，並將分別於2月19日、20日晚間9時15分，自左營站加開前往台中的北上區間列車。