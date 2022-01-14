本土疫情升溫，各縣市也進入第3劑接種高峰，台南市北區衛生所今天於和順里活動中心提供莫德納疫苗隨到隨打，超過千名民眾到場排隊，有民眾4點多就來了，就是擔心打不到莫德納，也有民眾請假來打疫苗，以為很快打到，未料是漫長等待，頻問「何時輪到我？」衛生局強調，疫苗數量充足，上午12點前約能完成600人接種，11前排隊報到者一定都打得到。
去年莫德納疫苗曾掀起搶打潮，隨著近來本土病例持續增加，各縣市又開始出現第3劑搶打潮，其中，選擇莫德納的民眾居多，北區和順里活動中心今天上午8點半到11點提供接種莫德納，吸引民眾大排長龍等著要施打。
原本也排隊要打疫苗的北區永祥里長里長高凱旋說，凌晨就有人來排隊了，民眾可能看疫情又來，大家都很擔心，他看到這麼多民眾排隊，也不排隊了，乾脆穿上背心服務大家。
衛生局長許以霖呼籲，疫苗是充足的，中央每周也都會撥補，民眾不用擔心打不到疫苗。明起將再加開6場疫苗追加劑場次，須先上網預約，不想排隊的也建議上網預約，未來一周預計加開疫苗追加劑6場次。另，1922公費疫苗預約平台明天也將重啟。
台南目前平均每天約有1萬人接種第3劑，衛生局統計，截止目前已有58118人完成第3劑接種。
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