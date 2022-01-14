已婚的建設公司董事長，10年前與1名單身高階女主管發生婚外情，最近2人情逝起紛爭，建商控告對方逼簽300萬本票，逼他承諾「照顧一輩子」，在他車上故意不下車，涉嫌妨害自由，但女方則反控他在車上硬扯她褲子，涉嫌強制猥褻等罪，台北地檢署14日偵結，將雙方控訴全部不起訴。

據了解，這名建商的妻小在海外，獨自在台打 拚事業，認識小他20歲，住在附近的某公司單身女高階主管。2人日久生情，從2012年起交往，2、3年前，建商妻小返台，想了斷不倫戀情，雙方為此起爭執。

去年3月，建商在女方親友見證下，簽4張本票，其中3張面額各100萬元，第4張則是要求他親筆簽名承諾愛女方及照顧她一輩子。

去4月，女子得知建商在北市仁愛路理髮廳，趴在建商車上要求談判，建商因趕著要去飯店家族聚餐，叫她上車，載她到敦南誠品停車場附近，表示等下再談，女子拒絕，2人在車上發生拉扯。

最後建商叫司機去停車場開車，順便送女子回家，事後心有不甘，控告女方逼迫他簽本票，還妨害他開車自由，涉嫌強制等罪。但女方也不干示弱，反控建商在車上扯她褲子，涉嫌強制猥褻等罪。

檢方調查後認為，雙方指訴罪證不足，今將雙方均予不起訴處分。