證交所最新統計，去（2021）年12月證券商承作的定期定額投資個股仍以台積電（2330）最受歡迎，投資戶數小幅攀升至48295戶，但前5高個股中定存族最愛的金控股就囊括4檔；另外元大台灣50（0050）123502戶、元大高股息（0056）107657，仍是小資族最愛的二檔國民ETF，連第三名的富邦台50（006208）都達52168戶，也遠超過台積電。

去年12月台股加權指數震盪收高，以大漲791點、收在18218點歷史封關最高水準，從證交所最新公布的定期定額投資個股及ETF的交易戶數來看，明顯穩定持續往上增長，顯示內資小資族操作沒有落後，完全跟上股市大漲腳步。

證交所統計，去年12月投資人透過定期定額投資ETF戶數前十名分 為：元大台灣50達123502戶、元大高股息107657戶、富邦台50

52168戶、國泰永續高股息39487戶、富邦公司治理28738戶、國泰台灣5G+為21805戶、元大臺灣ESG永續13146戶、國泰智能電動車10792戶、富邦越南8864戶、富邦上証5932戶。

ETF投資戶數第11～20名分別為：元大S&P500、中信關鍵半導體、富邦科技、國泰股利精選30、FH富時不動產、富邦NASDAQ、富邦臺灣優質高息、富邦未來車、元大未來關鍵科技、富邦台灣半導體等，都在3000～5000戶以上。

從上述ETF標的來，小資族青睞與高股息、半導體、5G、電動車及ESG等五大主題ETF為主。

至於個股投資戶數前十名分別為：台積電48295戶、兆豐金24807戶、玉山金18742戶、合庫金9987、第一金9242戶、中華電8718戶、中信金7232戶、台泥7213戶、鴻海5973戶、台新金5705戶。

個股投資戶數第11～20名分別為：富邦金、元大金、國泰金、台達電、開發金、潤泰新、永豐金、中鋼、亞泥、統一等，投資戶數在2800～5600戶以上。

從上述20檔個股可以發現，定存族最愛的金控股共有11檔、占了超過半數，且前5名中就包辦了4檔。