高雄市左營區富民大順一路空地今天上午10時30分左右疑似發生氣爆，警方趕到現場，並將鼻子割裂傷及耳鳴2名傷者送醫治療，無生命危險，據悉，該空地10年前曾是民營加油站，一直存在漏油問題，至於詳細肇事原因，待現場消防隊灑水降濃度後再詳細勘查。

左營分局今天上午10點30分，接獲民眾報案，指左營區富民路大順一路上的空地，疑似有氣爆聲響，警消立即趕到現場，將2名分別是鼻子割裂傷，還有耳鳴的傷者送醫，均無生命危險。

雖然現場消防人員檢測，油氣、可燃氣均無反應，但據悉，該空地10多年前曾是民營加油站，一直存在漏油問題，消防員不敢大意，還是持續在現場持續灑水降濃度，再詳細勘查了解事發原因。

高雄市消防局表示，消防局出動8車17人，消防人員到達現場無發現火煙狀況，使用五用氣體偵測器監測數值為0，為確保安全出水線灑水稀釋，目前已無安全之虞，因此人車返隊。