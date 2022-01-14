據「每日北韓」日文版14日報導，受到新冠肺炎的影響，與世隔絕的北韓正面臨嚴重的藥物短缺。藥品價格更嚴重飛漲，就算有錢也不一定買的到。為解決藥物荒，繼要求民眾上繳500公斤的糞便後，平壤再度下令民間收集草藥上交。

報導指出，新冠肺炎讓與世獨立的北韓醫療狀況更為窘迫。由於西藥嚴重匱乏，平壤將目光轉向可在國內尋找材料製造的中藥。

內部消息指出，平壤勞動黨中央委員會於3日向衛生部、各路、市、縣人民委員會下令，盡可能利用草藥生產中藥材。具體而言，就是要求民眾「自願採購」白朮等中藥藥材，以生產保護腎臟、消化不良、神經痛與肝炎等症狀的中藥。

不過，與堆肥作戰明確下令每人繳交500公斤不同，勞動黨並未明確規定具體上繳數量。消息人士解釋，長期新冠肺炎肆虐，使得依賴國外進口藥材以合成藥物的藥廠無法繼續經營。這道命令之所以沒有明確給出數字，是希望各個地區依據自身特點與情勢，自願生產中藥以治療患者」。

例如，兩江各地區人民委員會4日緊急召開會議，召集幹部並分配任務，要求每位成人在下個月底前繳付1公斤的白朮。所獲得的藥材將送到指定醫院與製藥廠，並經地方部門同意後上報衛生部。這就是中央給方向，地方具體制定執行內容的例子。