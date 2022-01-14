2022年度全國大專校院校長會議今(14)日舉行第二天議程，針對今年度各校學雜費依舊未獲調漲，私立大學校院協會理事長、世新大學校長吳永乾表示，長期凍漲學雜費已嚴重緊縮教學資源，損及高等教育品質，建議教育部制定常態性學雜費調整機制，讓高教得以均衡發展。

對於今年度大專校院學雜費持續凍漲，吳永乾在綜合座談時提到，2021年有30％的大專學生就讀公立校院，另70％就讀私立；2026年起，預估高中畢業生就讀公私立大專校院人數各為8萬人。因此，公私立高等教育必須均衡發展。

吳永乾指出，18年來，大專校院學雜費上限僅漲了1.3％，但消費者物價指數累計上漲19％，受僱員工薪資累計上漲27％。長期凍漲學雜費已嚴重緊縮教學資源，損及高等教育品質。

吳永乾建議，教育部應依據〈專科以上學校學雜費收取辦法〉的規範本旨，制定常態性學雜費調整機制，使符合重要辦學指標的大專校院，能逐年核算學雜費基本調幅内，依照各校程序議定學雜費調整比率，再報請教育部備查。

吳永乾進一步指出，教育部學雜費審核小組對各校調整學雜費的報備案，只能就申請資格為形式檢視，如確認符合重要辦學指標，即應同意備查，不再進行實體審核。

針對經濟不利學生對學雜費的負擔能力，吳永乾認為，屬於弱勢助學措施應處理的範疇，不應與學雜費是否該調漲的問題，糾葛不清或混為一談。

吳永乾說，為更妥善照顧弱勢學生，建議政府相關單位成立「高教平準基金」，所需資金由各校調漲的學雜費提撥一定比率挹注，政府亦相對補助，再依學雜費漲幅，對現行弱勢助學措施照應不到的經濟不利學生，提供跨校性的差額補助。

至於行政院今年調升軍公教員工待遇4％所增加的人事成本，吳永乾強調，教育部應依〈專科以上學校學雜費收取辦法〉第8條相關規定，另行核算學雜費基本調幅並公告，以利願意配合調漲教職員薪資的大專校院参酌採行，再報部備查。

吳永乾最後提到，美國大學捐贈基金(Endowment)的籌措及運用，對大學治理和校務發展的重要性，與日俱增。為提高學校財務自主性、吸引優秀人才及提升教研競爭力，建議政府及各大專校院深入研究先進國家大學捐贈基金的運作制度，以利參考採行。