中二選舉落幕，戰火還一直延燒，台中市府14日舉行公開者會宣示，限期南屯公保地等多處違建7日拆畢，台中市議會民進黨黨團立即反擊，強調從中二選區立委補選期間，爆出候選人占用國土、違建疑慮，事發後不見都發局出面澄清，盧市府「歹戲拖棚」拖過一個多月還是停留在行政程序，更不見盧市長面對民眾主動說明，這兩場說明記者會有如「火車過去了才吹哨子」，「多此一舉」。

對此，民進黨黨團表示，盧市府在中二選區補選違建案層出不窮遭踢爆以來，不滿的民眾連日在盧市長臉書灌爆，一個多月後卻只換得局處長出面表示「依法行政」的制式回應，黨團呼籲盧秀燕不要用「拖延戰術」隱身在局處首長背後，應該面對大眾質疑明確說明後續處理作為，才能還給社會公道正義。

民進黨黨團總召江肇國批評，事發一個多月至今，都發局拆除零進度，占用公保地與違章建築問題仍舊存在，今天回應也只是交代行政流程、業務步驟以及相關法令規範，缺乏具體作為；南屯公保地蓋別墅招待所的限期七天拆除，後續如何落實強制皆無說明。

「最關鍵的台中市長還在神隱，擺明是要繼續拖延不處置」；江肇國呼籲，「市長應該出來給民眾一個交代，說明具體後續處理」。

李天生強調，針對市府近期兩場記者會來看，盧市長在中二選區立委補選期間不積極說明，選後才派局處首長說明，顯然原本想要一路擺爛的盧市長，眼見這把政治火已經延燒到自己身上，逼得盧市長不得不處理。

民進黨痛批，盧秀燕是只關心自身政治利益，完全沒有公平正義、絲毫不為公共責任思考的人。

市議員張家銨抨擊，不曉得盧秀燕知不知道自己臉書底下，有多少民眾對於此次違建及藍線捷運改站事件表達的不滿，不少過去的支持者都因為這次的事件，認為市長媽媽的面具與包裝已經無用，經過補選照妖鏡一照，黑暗面現形，盧秀燕應拿出魄力處理爭議案件，親自向台中市民解釋，才能還給市民公道。

市議員張耀中表示，盧市府一周內舉行兩次記者會大動作說明選前備受爭議的問題，盧秀燕是想要提醒民眾，中二立委補選選舉已經結束，市府角色是要把應做而未做的市政工作做好就好了；補充說明有如「火車過去了才吹哨子」，完全是「毫無意義」、「多此一舉」。