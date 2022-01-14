87歲住苗栗洪姓老翁因年邁行動不便，日前由家屬接到住桃園市龍潭區的家中照顧，惟該名老翁因人生地不熟的又思念苗栗家鄉親友，於昨13日下午趁著家屬不注意之際步行外出，事後竟然迷途不知所措地漫步，幸好遇到龍潭警方發現，並平安地將老翁護送返家。

龍潭分局石門派出所警員陳奕學及沈志樺等2員於13日傍晚執行邏勤務，行經龍潭區中正路三林段時，發現老翁寒雨中獨自漫步於車水馬龍的路中，當時天色漸昏暗起霧且氣候嚴寒，員警立即趨前關心詢問，只見老翁神情呆滯，無法表達自己身分及住所，另因該老翁身上衣物單薄且身體不停地顫抖，警方擔心衍生其他意外，即攙扶該老翁上巡邏車載返派出所，以確保其安全。

回到派出所時，警員陳奕學遞上熱茶及暖暖包讓老翁暖和身體，老翁面帶憂愁，喃喃自語說著：「我想要回家」，經詢問緣由，才知老翁是因為思念苗栗家鄉的親友們，不想待在龍潭子女家中，才會趁家人員不注意之際偷偷地離開，警方事後透過警用小電腦人臉辨識系統確認身分後，聯繫上家屬，並通知家屬趕到派出所認領，老翁剛開始還是不願回家堅持要回苗栗老家，經員警現場耐心委婉地規勸，老翁才願意由警方陪同開車載返回龍潭家中。

事後家屬表示，該名老翁有年邁失智情形，加上思念家鄉的親友們，經常吵著要回苗栗老家，情緒不穩定，未料當天下午就獨自外出，家屬焦急地在住家附近搜尋卻遍尋不著老翁蹤跡，還好接到警方通知，否則後果不堪設想，由衷地感謝警方積極熱心協助，不斷地鞠躬致謝。