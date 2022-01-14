社會住宅僧多粥少，新北市府配合內政部營建署社會住宅興辦計畫，加上板橋浮洲地區警消廳舍需求，結合台灣藝術大學文化創意產業園區願景，推動板橋浮洲都市計畫區個案變更案，規畫在原台北紙廠及中央氣象局高空探測站搬遷後兩處基地興建各興建2055戶與301戶社會住宅，民眾於公展期間可提出相關意見供後續審議參考。

城鄉發展局局長黃國峰表示，因應板橋地區人口成長之居住需求，本次運用公有土地興建社會住宅，且為增進未來社會住宅所在地區公共服務品質，兩處基地規畫可設置警察、消防、日照、托嬰等公益設施，營造安全宜居生活空間。

城鄉局計畫審議科長許仁成表示，第一塊龍安段基地面積3.84公頃，氣象站機關用地0.5，分別規畫2055戶與301戶社宅，希望符合需求。

許仁成說，浮洲都市計畫先前因為抗爭暫緩，目前已經將有爭議的28、29巷2處街廓的合法住宅排除，已送內政部審議，希望在年底前能夠完成審議發布實施。

而北藝大希望將台北紙廠部分用地做為文創園區部分，原本該處就是文教用地，未來也會提供給學校使用，但暫時尚未規畫為文創園區。

城鄉局指出，本次浮洲社會住宅都市計畫變更案1月13日起公開展覽40日，並於2月10日召開公開展覽說明會，民眾可於公展期間可提出相關意見供後續審議參考，有興趣的市民朋友可參與當日說明會或至板橋區公所及城鄉發展局閱覽都市計畫書圖草案瞭解。