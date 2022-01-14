台大教授張清溪搭捷運突昏倒 送醫不治！享壽74歲 12:592022/01/14 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國立台灣大學經濟學系教授張清溪昨天搭捷運時，忽然昏倒沒意識，警消接獲通報趕到現場將張清溪送醫急救，但經搶救仍不治，享壽74歲。 根據台大經濟系官網，張清溪為美國俄亥俄州立大學經濟學博士，研究專長為中國經濟。 台北市警消昨天下午2時許獲報，張清溪搭捷運時，疑身體不適昏倒，其他旅客發現後，隨即告知捷運服務人員協助，通報警消到場。警消獲報到場，但張清溪已心肺功能停止，立即送往國泰綜合醫院醫治，經搶救仍不治。 金馬影帝陳松勇驚傳過世 享壽80歲 中國崑曲大師張繼青逝世 享壽83歲 #清溪 #警消 #搭捷運 #昏倒 #享壽 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美民主黨前參議員瑞德逝世 享壽82歲 11:252021/12/29 國際 歐洲議會議長薩索里病逝 享壽65歲 14:482022/01/11 國際 造王船無數「鬼才王船師」蘇春發病逝 享壽79歲 10:102021/12/27 生活 金馬影帝陳松勇病逝 享壽80歲 04:102021/12/18 社會新聞 新北聯醫遭爆過勞 2死1傷 04:102021/12/31 社會新聞 60年代知名女歌手癌逝享壽78歲 昔靠《Be My Baby》紅透半邊天 15:012022/01/13 娛樂 美著名漢學家史景遷逝世 享壽85歲 04:102021/12/28 焦點要聞 家暴同居人開瓦斯嗆引爆 警破門攻堅莽男「雙腿發軟」遭逮 13:272021/12/23 社會 友台共和黨籍前聯邦參議員艾薩克森辭世 享壽76歲 03:472021/12/20 國際 公車急煞！婦人頭撞地昏倒 她見「小小報案人」眼眶紅了 10:592021/12/16 社會 諾貝爾和平獎得主、南非屠圖大主教辭世 享壽90歲 15:302021/12/26 國際 生活熱門新聞 直播》今增本土確診11人 境外移入57例 - 生活 學生西堤打工確診 中壢高商8字回應超催淚 - 生活 台大教授張清溪搭捷運突昏倒 送醫不治！享壽74歲 - 生活 - 中央社 第三劑混打這廠牌抗體飆7倍 醫實測驚呼：清水變雞湯 - 生活 抗Omicron靠噴酒精？專家：這絕招才真正有用 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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