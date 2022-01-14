國立台灣大學經濟學系教授張清溪昨天搭捷運時，忽然昏倒沒意識，警消接獲通報趕到現場將張清溪送醫急救，但經搶救仍不治，享壽74歲。

根據台大經濟系官網，張清溪為美國俄亥俄州立大學經濟學博士，研究專長為中國經濟。

台北市警消昨天下午2時許獲報，張清溪搭捷運時，疑身體不適昏倒，其他旅客發現後，隨即告知捷運服務人員協助，通報警消到場。警消獲報到場，但張清溪已心肺功能停止，立即送往國泰綜合醫院醫治，經搶救仍不治。