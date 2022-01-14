新冠疫情爆發以來近兩年，國際旅遊變得異常困難，不過去年關島啟動「Air V&V」計畫，台灣有超過2300名旅客參加，充分展現出這個美國熱帶島嶼的吸引力。關島台灣辦事處今天表示，關島位居台灣旅遊市場領先地位，今年也將積極推出獎勵旅遊計畫和運動冒險團體旅遊獎助計畫。

關島觀光局局長暨執行長Carl T.C. Gutierrez表示，台灣是關島最重要的國際觀光旅遊市場之一，相信我們今年將共同進步、茁壯成長，更期待在2023年台北與關島締結姊妹市50周年之際，樹立更多展新里程碑。

關島台灣辦事處處長嚴樹芬說，關島在去年底也和桃園締結姊妹市，在關島觀光局對台灣市場的大力支持下，關島台灣辦事處將更深入連結關島和台灣。

外交部北美司司長徐佑典也說，過去一、兩年來，台美關係不只在聯邦層級大幅進展，台灣和各州的地方關係也有進步。外交部在關島辦事處重啟以來，雙方關係突飛猛進，不僅促成桃園與關島簽署姊妹市，相信未來還有更多空間可以開拓。