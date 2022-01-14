事實上暨大鴨肉飯的問題似乎不僅有毒，早在2020年5月就有學生PO文，表示鴨肉飯的滷汁味道奇特，到底是什麼狗屎，會去吃的人都瘋了吧。(翻攝／吳建輝南投傳真)

南投國立暨南國際大學驚傳食物中毒，有學生在網路社群Dcard PO文，指出有人吃了學餐的鴨肉飯等餐點後，發生上吐下瀉情形。(翻攝／吳建輝南投傳真)

南投國立暨南國際大學驚傳食物中毒，有學生在網路社群Dcard PO文，指出有人吃了學餐的鴨肉飯等餐點後，發生上吐下瀉情形，校方發現後也緊急要求該店家停止營業，而事實上早就有學生質疑學餐鴨肉飯問題，暨大表示，經調查發現有35名學生在學餐用餐後產生不適，目前已經通報衛生局追查中毒原因。

事實上暨大鴨肉飯的問題似乎不僅有毒，早在2020年5月就有學生PO文，表示鴨肉飯的滷汁味道奇特，到底是什麼狗屎，會去吃的人都瘋了吧，吃一吃還吃到驚喜，一堆骨頭不知道牙齒咬到會很痛嗎，到底在幹嘛，還要店家不要出來害人。

暨大表示，根據調查自1月12日開始，陸續有學生發生拉肚子的情形，短短2天就有35名學生疑似因吃下學餐販售的「鴨肉飯」導致腹瀉情形，除了進行校安公報外，食物檢體也都已經留存，將近一步彙整後，依衛生單位公報程序進行通報與化驗。

暨大說，沒有學生因此送醫，但有5位學生因為不適自行送醫，也請近日有腹瀉狀況的教職員工，盡早就診取得醫療證明，至於廠商13日已經停業，釐清原因後將會依合約向廠商求償，嚴重將會解約，而若有學生因拉肚子影響期末考，也將會請教務處調查，協助補考。