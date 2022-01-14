北市聯合醫院仁愛院區，一名負責專責病房的女性護理師確診（案17701），於11日施打第三劑疫苗，當日出現發燒、喉嚨痛等症狀，當時以為是疫苗副作用，12日主動通報，並進行PCR採檢，結果為陽性確診，Ct值僅16。前台大感染科主治醫師林氏璧表示，第三劑打mRNA疫苗，有一定比例會為副作用，但不太會出現喉嚨痛，大讚該名護理師非常有警覺性。

林氏璧昨（13）日於個人臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》指出，年輕女性第三劑打mRNA，有一定的比例會發燒、頭痛、疲倦及肌肉痠痛等，症狀甚至可以持續幾天，但通常不太會出現喉嚨痛，因此他大讚該名護理師，在第二天就向上通報，非常有警覺性。

事實上，林氏璧過去也曾分析打第三劑疫苗的副作用，40歲以下的人打mRNA疫苗以後，發生不良反應的機率較高，像是發燒、全身肌肉痠痛與疲勞等。以混打研究看來，發生機率在第一劑和第二劑mRNA疫苗之間，而莫德納半劑量發生的機率大於BNT全劑量，若很怕疫苗副作用，也可以選擇高端作為第三劑。

台大家醫科醫師何忠祐也曾分享各疫苗第三劑的副作用，三劑都打莫德納或輝瑞／BNT第三劑也與第二劑雷同，整體副作用與第二劑相似，若將副作用細分局部及全身性實，第三劑的局部副作用比較高，但全身性副作用較低。兩劑AZ再打一劑mRNA，常見副作用有注射處疼痛，（可能持續1至2天）、疲倦、全身痠痛、發熱等症狀。