中租-KY(5871)受惠年末旺季資金需求增溫，2021年12月、第四季及全年營收齊創新高，表現優於投顧法人預期。由於在疫情反覆狀況下，營收表現仍展現顯著成長動能，投顧法人持續看好營運後市，維持「買進」評等、目標價300元。

不過，對於市場近期傳出中租-KY旗下中租迪和「免保證商業本票發行占淨值倍數高達10倍」，中租-KY對此發表聲明，澄清中租迪和發行商業本票額度僅占公司淨值約2倍，主要用於對中小企業及微型企業融資，以支持中小企業及微型企業所需營運資金。

中租-KY股價13日觸及273.5元，創去年11月初以來近3個半月高點，惟今（14）日開低後隨賣壓出籠一路走跌，一度重挫7.75％至250元，臨近午盤跌幅仍達7.5％，表現明顯弱於大盤。三大法人近期買賣超調節互見，本周迄今合計仍小幅買超47張。

中租-KY公布2021年12月自結合併營收66.87億元，月增4.26％、年增達22.87％，連3月改寫新高，使去年第四季合併營收193.9億元，季增5.9％、年增達22.12％，連4季改寫新高。累計去年全年合併營收721.59億元、年增達21.32％，續創歷史新高。

投顧法人指出，年底向來為資金需求傳統旺季，使中租-KY去年第四季營收逐月創高，表現優於預期，其中中國大陸及東協業務動能增溫，營收分別月增7％及6％。就全年各地區營運狀況觀察，台灣、中國大陸及東協營收分別成長22％、22％及18％。

投顧法人認為，雖受Omicron變種病毒影響，台灣及中國大陸疫情反覆，但中租-KY營收仍呈現顯著成長動能，去年第四季營收年增幅度超越預期約2.2％，即使近幾月疫情加劇，營收亦有顯著月增幅，故維持「買進」評等、目標價300元。

不過，免保證商業本票發行餘額成長快速、已突破兆元規模，金管會近來發現有公司發行免保票餘額已達淨值近10倍，對此發函票券公會研議規範，要求票券商承銷時應檢視發行人的發行餘額占淨值倍數及負債比。市場隨後傳出該公司為中租-KY旗下中租迪和。

對於此市場傳言，中租-KY為避免誤解而特別發布聲明，澄清中租迪和發行商業本票額度僅占公司淨值約2倍，主要用於對中小企業及微型企業融資，以支持中小企業及微型企業所需營運資金，並非市場傳言的高達10倍。