太平區自強新村目前硬體設施已經完工。（張妍溱攝）

原住民族委員會主委夷將‧拔路兒Icyang‧Parod，14日訪視台中市太平區自強新村時表示，「都市原住民族」永續方案，分別於新北市、台中市實施，未來桃園市跟新竹市會逐步解決，將原住民超過數十年以上的違建問題，透過政府的通力合作，逐步合法化，讓原住民族人有永續新家園。

夷將‧拔路兒Icyang‧Parod說，自強新村硬體設施蓋好以後，族人陸續進駐，但不是這樣子就結束了，那只是硬體設施，接下來還會跟地方政府的一起來合作，在台中2座新村裡，能讓原民語言繼續在都會傳承下去，這個是很重要，讓原民文化在城市深耕。

夷將‧拔路兒Icyang‧Parod表示，連原民的長者照顧問題一併解決，族人進駐後會在2個村來設置文化健康站，那還有原民就業問題，將跟地方政府及各部會一起解決，未來在永續新家園，希望透過產業的輔導、原住民的文創等，甚至新北市原住民特色餐廳，未來推廣到台中市。