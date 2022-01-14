民進黨積極推動新竹縣市合併升格，欲在立法院臨時會強推《地制法》第四條修法，民眾黨立委蔡壁如批評，縣市合併不應該只有政治考量，要回歸國家治理的層次，而不是「英人設事」，更不應該是某個政黨說了算。蔡壁如主張，縣市合併重大決策，要經過地方公民投票，交由地方人民決定，拒絕政府背離民意專斷獨行的可能。

蔡壁如指出，民進黨強推縣市合併升格及地制法第四條修法，想利用立法院臨時會不到一個月的時間，強行處理縣市合併議題，手段粗暴，簡直是司馬昭之心。

蔡壁如認為，縣市合併要回歸國家治理的層次，政府對於整個國家的公共事務進行安排和處置，應該要是周全且系統性規畫，不是草率地想到就改，沒有全盤性的檢討，這些問題涉及地方制度法、財政收支劃分法、國土計畫法、行政區劃法，絕不是修地制法特定條文就可以解決。

蔡壁如表示，民進黨想要將地制法第四條第一項中的「且」改成「或」，擺明是為了選舉，利用法條中「有特殊需要之地區」一詞，完全擴充中央對於地方升格直轄市的解釋權，若該草案通過，未來行政院與內政部都能任意決定任何縣市都能升格直轄市，不應該修法擴增中央權力，走向開明專制。

蔡壁如說，縣市合併及是否升格，這是地方重大政策，應該回歸地方性公投，讓當地民眾做自己的主人，才能充份體現我國主權在民的憲政精神。

蔡壁如強調，他認同國家需要進步，但茲事體大，絕對不能兒戲，縣市合併要從國家治理的總體面向去思考，要通盤檢討、充份討論、審慎對待，而不是一兩次會議，憑藉著各自發言就能解決的問題。