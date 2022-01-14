大陸《經濟參考報》13日爆料報導山東濟南南部山區數千幢違建別墅巋然不動，個別新的別墅專案仍在大張旗鼓建設中。14日最新消息稱，濟南市委、市政府高度重視，立即召開專案會議，成立領導小組和工作專班，對相關違建別墅全面摸底排查，對涉及違法違規建築，一經查實，堅決拆除，對相關責任人嚴肅查處，絕不姑息。

《經濟參考報》報導，濟南南部山區如今別墅遍布，公路兩側半山腰上不時出現一幢幢別墅。對於這些私人別墅，報導中如此評價：不僅「攻村略地」，更是突破山東省畫定的生態保護紅線，大舉搶占南部山區生態資源。

報導提到，納入大陸「全國重要飲用水水源地名錄」的臥虎山水庫、錦繡川水庫，連同上游向其輸水的黃巢水庫，其周邊區域均遭到別墅侵蝕。

在臥虎山水庫西南側的楊而村內，380多套別墅呈梯形自山腳綿延至山腰以上，周邊山體崖壁殘破，亂石裸露；錦繡川水庫周邊也出現多處別墅群，巨大的山體被挖得面目全非；距離黃巢水庫百餘米內的裁縫峪村、於科村山頭上，佇立著至少15處獨幢豪華別墅。

此外，分布在濟南泉域的24條重點滲漏帶，同樣遭到別墅專案侵蝕。在泉瀘——錢家莊重點滲漏帶所在的錢家莊村，60餘幢別墅建在滲漏帶的保護區；在興隆——土屋重點滲漏帶，由170餘幢別墅組成的金雞嶺別墅區，建在滲漏帶的保護區內；在玉符河重點滲漏帶，包括臥虎泉山莊、世紀園在內的百餘幢別墅分布在該滲漏帶保護區內。

這些別墅所在地塊中，有少量農民宅基地，但主要是山林地、果園地和耕地。根據報導，濟南南部山區管委會負責人在某次大會上透露，「在南部山區建別墅的非富即貴」，涉及「社會各界名人、企業家、藝術家等」，別墅主人基本都有來頭。

《經濟參考報》介紹違建別墅拆除情況，2017年5月，濟南南部山區管委會負責人公開表示：「對違建別墅斷水斷電」「漫山遍野的別墅，要變成漫山遍野的拆遷隊伍」。

2020年3月，濟南南部山區黨工委負責人表示，對違建別墅始終堅持「零容忍」、摸查「全覆蓋」、拆除「無禁區」，做到「有違必治、有增必拆」，重點區域違建別墅問題要在當年4月底前「清零」。

2020年9月，濟南南部山區管委會通報稱，自2017年5月至2020年9月，先後拆除各類違建6871處、423萬平方米。

《經濟參考報》報導，實際工作成效又如何呢？與臥虎山水庫僅一條公路之隔、被劃入二級水源保護區的「畫家村」三村20多套別墅至今毫髮無損。濟南金雞嶺別墅區歷經多次整治而「拆不動」，這片別墅有的已改為私人會所，有的正在進行改擴建。

此外，南部山區2017年以來上報濟南市建立的拆違任務台帳顯示，拆除物件基本都為違建的平房、廠房和臨時搭建的農家樂、養殖房、廠房式大棚等，納入拆除台帳的違建別墅寥寥無幾。違建別墅陷入屢拆不盡、邊拆邊建境地。