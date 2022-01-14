打群架！饗賓餐旅首度以五個品牌同時進駐同一商場，1月14日（五）旭集、果然匯、小福利火鍋會所、開飯、饗泰多竹北遠百店試營運，1月20日（四）正式開幕，這是繼2021年3月旭集、饗泰多、開飯三個品牌於高雄義享天地同時開幕後，饗賓首次以三家Buffet百匯店和兩家單點店一起展店，五店年營業額上看6億元。

饗賓餐旅總經理陳毅航表示，遠東百貨竹北店是新竹縣第一座大型、多功能的百貨商場，饗賓十分看好竹科新貴聚集地『竹北』的消費力和遠百竹北店的地理優勢，首次打破以往的展店模式，以五個品牌聯手同步進駐同一商場，其中，旭集、果然匯、小福利火鍋會所三個Buffet品牌更是第一次在新竹開設分店，五個品牌共近千坪，投資近3億元，全力提供新竹消費者更高價值更優質的用餐體驗。

陳毅航表示，2021年疫情重創餐飲業，但饗賓堅守和商場夥伴的承諾，對團隊旺盛生命力深具信心，即使在疫情期間仍持續進行饗賓竹北遠百五家分店的展店行程，毫不停歇。雖然現今疫情尚未終結，但台灣具有很強大的防疫能量，是全世界最安全的國家，饗賓長期看好台灣餐飲巿場，並感謝遠東百貨提供很好的舞台，未來，團隊會持續堅持用心創造美好的餐飲體驗和場域給所有顧客。

眾所期待的頂級日式Buffet「旭集竹北遠百店」共410坪，座位數共339席，是旭集自2019年創立後的第三家店，也是竹北人引領期盼的亮點人氣名店，一餐區一名店的設計概念，九大日式料亭，頂級食材美饌，向來一位難求。

全台最大蔬食連鎖Buffet「果然匯」第五家分店「竹北遠百店」共253坪，座位數284席，3.0新店型匯集了都會時尚、新藝術、自然植栽三大元素，全店以白色和綠色為主調，挑高明亮，高達480cm的「果然匯生命樹」佇立於中島區。

甫於去年8月推出的饗賓第八品牌「小福利火鍋會所」，一上巿便受到火鍋族的喜愛，第二家店跨足新竹，小福利竹北遠百店共143坪，座位數156席，摩登復古的店裝設計帶入早期影像元素，重溫需要拍幾下電視才能看的溫暖時光。

承襲桃園五十多年老字號福利川菜、全台最大中式連鎖餐廳的「開飯川食堂」，將老川菜手藝添以新世代美食元素，重新詮釋麻、辣、鮮、香的川味特色，第23家店位於遠百竹北店六樓共76坪，座位數94席。

榮獲泰國官方「泰精選」認證，聚集泰國各區特色料理，泰式街邊小吃、家常美味的「饗泰多」第9家店，藏身遠百竹北店七樓的復刻客家古厝老街區，共83坪，座位數100席。以火烤、涼拌、酥炸、熱炒等手法，呈現泰式酸甜香辣多元風味料理。