宜蘭縣長林姿妙昨遭廉檢搜索約談，經檢方複訊後，今天上午無保請回，國民黨旋即召開記者會，痛批民進黨為了年底九合一選舉，對國民黨政治迫害。（張鎧乙攝）

宜蘭縣長林姿妙昨遭廉檢搜索約談，經檢方複訊後，今天上午無保請回，國民黨旋即召開記者會，痛批民進黨為了年底九合一選舉，對國民黨政治迫害。（張鎧乙攝）

【全程影音】林姿妙疑涉土地弊案遭約談 藍營轟民進黨割喉割到斷政治追殺

宜蘭縣長林姿妙昨遭廉檢搜索約談，經檢方複訊後，今天上午無保請回，國民黨旋即召開記者會，痛批民進黨為了年底九合一選舉，對國民黨步步進逼，甚至殺紅了眼，幾乎是割喉割到斷要對藍營執政縣市各個擊破，面對民進黨鋪天蓋地政治迫害，國民黨應團結一起。

宜蘭地檢署昨指揮廉政署搜索宜蘭縣政府等30餘處，並帶回宜蘭縣長林姿妙等人約詢，今天凌晨近5點，林姿妙被帶到地檢署複訊，隨後無保請回，本案有2人遭依貪汙治罪條例羈押，6人交保。

國民黨旋即召開記者會，文傳會主委凌濤痛批，從中二補選就看到民進黨鋪天蓋地透過檢調、名嘴、網路側翼攻擊，選後竟對國民黨政治追殺，包含雲林縣長張麗善、台中市長盧秀燕，如今又指向宜蘭縣長林姿妙，真的非常遺憾。

凌濤說，司法調查若有證據就查辦、毋枉毋縱，但林姿妙被無保請回，檢調卻都沒有說明，然而過程中已對林姿妙的名譽造成嚴重損害，這就是民進黨要的政治利益，呼籲相關單位盡快說明案情。

考紀會主委李貴敏表示，從四大公投、罷昶案、中二補選後，無法讓真正民意展現出來，民進黨政府自認為透過國家機器、媒體側翼就可為所欲為，令人遺憾也感到憤怒，好不容易得到的民主，難道要摧毀在民選獨裁的政府手上嗎？

李貴敏質疑，難道真的是林姿妙有問題，才被搜索詢問？抑或是因為林姿妙政績有好評、民調高，但民進黨比不上，所以要透過這樣的手段來恐嚇林姿妙，過去林姿妙對於縣市合併、高鐵延伸到宜蘭都跟民進黨不同調，所以要對林家進行迫害？

李貴敏強調，司法歸司法，不要用司法進行政治迫害，雖然目前尚不知道真相，也尊重檢調，既然已經知道林姿妙與其家人跟案件沒有直接關聯，在沒有證據的狀況下，對地方父母官可以這樣搜索嗎？無保請回就是檢調認為沒有證據可以證明，但在證據尚未齊全的狀況下，怎麼可以搜索住宅呢？

宜蘭地檢署主任檢察官梁光宗上午提到，此案偵辦主因是針對宜蘭縣政府2019年某羅東土地免徵增值稅、2020年某羅東土地都市計畫變更案等案，律師簡榮宗指出，如果前兩年就掌握相關證據，為何到今年才開始偵查，年底適逢九合一選舉，難免有瓜田李下的疑竇。

簡榮宗說，林姿妙被無保請回，檢調也稱沒有很多證據林有涉案，但昨天卻大動作對林姿妙展開搜索，這是否符合比例原則，是否是用大砲打小鳥，且在證據與涉案都不明確下，有無必要大陣仗連夜製造輿論，使得民眾恐慌，呼籲司法不該為了選舉迫害而搜索。