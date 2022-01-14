新北市教育局、鶯歌工商與東龍珠鑽石集團今合作辦理第5屆「新北市全國精品金工競賽」，吸引全國大專院校、高國中生170人參賽。（教育局提供）

教育局長張明文今在「新北市全國精品金工競賽」頒獎典禮宣布，下屆賽事將擴大辦理成國際賽，廣邀各國好手參賽，讓新北學子挑戰世界。（教育局提供）

新北市教育局、鶯歌工商與東龍珠鑽石集團今合作辦理第5屆「新北市全國精品金工競賽」，吸引全國大專院校、高國中生170人參賽，競賽分為繪圖、精品工藝兩組，有61名精品金工達人獲獎。教育局長張明文也在頒獎典禮宣布，下屆賽事將擴大辦理成國際賽，廣邀各國好手參賽，讓新北學子挑戰世界。

本屆全國精品金工競賽賽事激烈，賽分成手繪／3D繪圖及精品工藝，其中手繪／3D繪圖組，以各類寶石作為主要設計元素，而精品工藝組則以925銀板材現場製作，參賽者需熟練取胚、整修、鍛敲、燒焊、鑲嵌、拋光等技術，而鶯歌在地東龍珠企業也提供總獎金20萬元，並免費提供競賽材料，勉勵學生。

獲得精品工藝高中職組第1名鶯歌工商學生廖元齊也獲得企業贊助獎金2萬元，他表示，去年獲得第2名後，為求突破，今年花更多心力與時間練習，期許未來能成為頂級珠寶金工師，而他的指導老師黃珮玲表示，廖元齊在學習金工專題前就報名參加社區大學金工課程，興趣性向明確，有強烈學習動機，透過賽事舉辦也讓學生未來志向道路更明確。

張明文表示，東龍珠企業近年來積極與鶯歌工商、鶯歌國中二校合作，辦理抽離式技藝班及金工設計職業試探專班，讓資深業師進入校園傳道授業，而臺灣區珠寶工業同業公會、台灣銀樓業職業工會聯合會及財團法人新北市東陽宮也提供相關人力物力，才讓比賽能圓滿完成，下屆手繪／3D繪圖組競賽將擴大辦理國際賽，邀請國外學生共襄盛舉，一同推動技職教育國際化。

鶯歌工商校長顏龍源表示，教育局近年來強化產學合作，推行八年一貫珠寶金銀細工一條龍特色專班，讓資深業師入校教授金工實務，這種「師徒制」模式是銜接職場與實務的關鍵，既能深化專業技能，也能縮短產學落差，而校方今年更首度與鶯歌陶瓷博物館合作辦理「耶誕珠寶派對—新北技職教育陶瓷金工成果展」，讓金工班學生作品能被大眾看見，起到相當大的鼓舞作用。

教育局表示，八年一貫專班暢通3個學習階段升學管道，銜接國中、高中及科技大學相關課程，讓學生從職能試探、傳承資深業師技術，除了是全國首創，也是三鶯文創整合計畫的重要一環，下屆金工賽擴大辦理國際賽後，期待學生能放寬視野，成為具創意與專業的設計人才，更有自信邁向國際。