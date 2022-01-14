央行打囤地、養地再出招，促請銀行以內規落實借款人購地必須在一定期限內動工興建，期限最長以18個月為原則，業者認為小建商將首當其衝，營建股今(14日)臉色鐵青，華固、長虹、遠雄、皇翔、愛山林等盤中均走弱。

台股開盤以18509點開出，上漲72點，指數隨即翻黑，營建股雖業績表現亮眼，股利大方而成為高殖利率股，但對於央行再出手，讓營建股中前落馬，國產、國揚、寶徠、太子、冠德、宏盛、總太、昇陽、欣陸、遠雄、鄉林、皇鼎等跌幅都逾1%，僅極少數如潤隆還勉強守在平盤之上。

央行13日召開「強化銀行購地貸款風險控管措施」會議，促請銀行訂定內規，新增借款人對購買的土地，確實依切結期限動工興建，避免金融機構資金流於提供囤地、養地的來源，有關「一定期間」的認定，金融機構應審慎確實評估借款人預計動工實際所需時間，最長以18個月為原則。

對於央行購地貸款限制，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年建商購地積極，多次重劃區標售價格屢創新高，購地成本增加間接帶動未來推案價格飆升，央行為了避免建商利用融資囤地養地，透過金融機構端來緊縮銀根，大型建商資金充沛，影響不大，但規模小的建商將首當其衝，短時間購地速度會放緩，購地規模也會縮小。