由於Omicron傳播速度太迅速，疫情再起的疑慮引發遠距辦公需求，三竹(8284)指出，企業用戶對於該公司企業通訊軟體CoLine的詢問度大增，除了原有開放的企業通訊功能之外，具有高度實用性的團體視訊會議新功能也將在春節前後上線。三竹表示，CoLine企業方案於2022年底前皆開放公司行號、團體免費下載使用，盼以軟體開發商的身分盡一己之力，與台灣社會所有企業齊心抗疫。

此外，針對近期Omicron本土疫情有擴大的疑慮，三竹在疫情指揮中心尚未做出更進一步措施指示之前，提前因應，並積極架設、安裝與添購遠端辦公的設備，同時妥善進行員工溝通，自1月12日起便安排居住於桃園地區的同仁進行居家辦公，超前部屬拉高防疫等級備戰。

三竹表示，位在台北市中山區的企業總部大樓，共有300多位員工，其中居住桃園地區的同仁約有20多位，在安排居家辦公事宜的同時，也提醒同仁留意自身狀況。在去年5月Delta疫情嚴峻之時，三竹已實施過全體員工居家辦公三個月，當時不論是需要經常在外跑的業務人員、負責開發軟體的工程師，或是行政管理人員，皆在家自主管理透過遠端連線以及三竹資訊自主研發的企業通訊軟體CoLine進行跨部門溝通，並嚴格監控重要設備，安排人員輪值機房等，確保公司營運如同在辦公室一樣順暢。

今年第一季三竹在業務拓展方面，持續深耕金融軟體界，並積極開拓新的客戶群；在內部管理方面，拉高防疫措施謹慎應對此波疫情，除了確保員工的健康，也保障廣大用戶的權益與服務順暢不斷線。