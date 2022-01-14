科技進步與金融政策推動下，金融服務從傳統臨櫃轉到線上申辦，推動偉康科技(6865)2021年12月、第四季及全年收均創下歷史新高。展望2022年，偉康長期聚焦於金融科技(FinTech)應用，FinTech發展趨勢不變，且來自於金融業營收貢獻比重超過75％，2022年營收成長可望優於產業平均，營運有望持續再戰新高。

偉康以資安技術、智能數據、雲端服務提供客戶全方位金融服務，由於金融科技發展與數位身分驗證的重要性日益增加，市場需求同步增長。偉康將全力發展智能數位金融、身分核實與數位分身等解決方案，主打零接觸線上申辦、視訊核身，提供客戶無所不在的銀行服務。

同時，偉康以FIDO無密碼驗證切入數位身分解決方案市場，應用金融資安等級規格強化全產業企業資安防護，並獲得多家行動數位銀行採用，透過多因子認證結合生物特徵，強化數位身分的不可否認性，同時提升使用者操作體驗。

數位分身領域方面，則以eKYE(AI監理科技)符規理專十誡2.0，協助金融業者因應新措施，提升監理效能。

偉康2021年12月營收0.55億元，年增87％，去年第四季營收1.43億元，年增88％，去年全年營收達到4.4億元，年增52％，2021年末以三高亮麗作收。近期本土疫情復燃，多名銀行員染疫，在傳統線下金融服務受到高度衝擊時，持續帶來金融業者高速轉型契機，加速金融業實踐金融科技。偉康透過人工智慧及大數據新興科技的研發投入，提供金融機構智能洗防交易監控產品以大幅降低人力成本提升作業效率與效度，並取得國家新型專利，同時亦擴大同系列產品線，對於今年營運表現樂觀以待。