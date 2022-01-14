BMW於周四指出，在技術進一步發展之前，不會擴大自己的電動車電池生產規模。該德國豪華汽車製造商在去年銷量創紀錄，但是對電池等動力技術採取比其它競爭對手更為謹慎的態度。

BMW此前對於2021年獲利率提出9.5%至10.5%之間頂端的樂觀預期。目前該公司是從寧德時代、三星和瑞典的Northvolt購買電池，但也有建造自己的電池工廠。

財務長Nicolas Peter告知路透，已經與現有的合作夥伴很好地解決了未來幾年的需求；BMW不會急於擴充自己的電池生產。Peter說，公司目前還沒到一時間點，去決定未來10至15年將採用哪一種技術，這也是為什麼公司一直與全球夥伴一起投資於電池發展。

BMW的工會一直在力促公司加速提高自己的電池產出，以解決供應和就業問題。然BMW相關主管也曾經對氫燃料動力技術表達關注。

目前福斯集團和賓士汽車都直接投資於電池製造商，並且蓋自己的電池工廠。賓士持有歐洲的ACC公司33%股份，並且計畫建造8座電池工廠。福斯集團對瑞典的Northvolt持有20%股份，並計畫讓Northvolt和中國的國軒高科合作，在歐洲蓋6座電池工廠。

財務長說，BMW正在每一個工廠打造電池組裝產線，但是電池芯的供應將依賴於合作夥伴。

在財務長發言過後不久，BMW股價一度衝到99.3歐元，來到近6年新高，終場收在98.18歐元，漲0.77%。