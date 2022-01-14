疫情影響經濟動能放緩，新興手機品牌 realme卻以強勁氣勢逆勢成長150％，2021年全球手機銷量突破6000萬台，一舉躍升全球智慧手機市場排名第6，一次次打破市場成長速度紀錄。realme在台灣2021年銷售量較前一年成長20％，排名穩居第5，在萬元以下手機市占前三基礎下，喊話拿下台灣手機1～2萬元價位帶銷量第5。

realme今年將全力拓展高階市場，在旗艦性能和影像體驗兩大領域加重投入， 將70％的研發資源投入創新技術開發，如近期中國市場發表的高階旗艦新機realme GT 2 Pro，即加入150°超廣角鏡頭和全速天線矩陣系統等首發黑科技，展現科技實力與強烈企圖心，未來也將透過創新科技和獨到設計積極挑戰高階市場。

realme台灣市場商務長鍾湘偉表示，在台灣會積極引進GT系列，目標為GT全機款引進，預計每一季都會有GT新機，為關注我們的real迷持續帶來越級性能；數字系列也會是重點產品，該系列特點為科技下放，在2萬元不到的價格，提供越級的影像和充電技術體驗，2022年的realme一如既往值得期待。

不只產品內在強悍，realme一直以來受市場關注的外在設計也將潮玩升級，realme特有設計團隊realme Design Studio過往已邀請日本工藝大師深澤直人、韓國街頭文化藝術家Grafflex、愛馬仕家居設計師José Lévy進駐，今年還將擴展至歐洲，計畫與設計學院合作，廣納更多設計靈感，激發創新火花。

在材質選用上，也更往環境永續性發展靠近，realme加入生態評級標籤(Eco Rating labelling)，為首批加入的手機廠商，關注生產過程所帶來的環境效應，GT 2系列即是realme首項環保之作，背蓋採用生物基環保材料，進而降低化石原料消耗和碳排放量，為環境盡微薄之力，也和現今Z世代用戶的環保意識產生共鳴，與年輕消費者更加靠近；全新的一年，realme將秉持一貫的越級精神，出其不意帶來更多驚喜。