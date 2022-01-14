民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，林秉樞遭法院裁定從去年12月2日起羈押禁見2個月，他聲請交保去年12年29日遭新北地方法院駁回，他提抗告，台灣高等法院認為他提供錯的雲端裝置密碼給檢察官等，有滅證可能及再犯，駁回他的交保請求確定。

高院認為，林男概括承認傷害行為，但有語多保留、避重就輕之情形，是其具體犯罪事實仍有待檢察官調查釐清，他提供密碼同意檢察官登入其雲端裝置，經測試呈現錯誤訊息，他持有的電磁紀錄有相當理由可認仍然存在。

高院指出，林男曾以恐嚇言詞或公開私人不堪情事、訴諸媒體，企圖影響高嘉瑜，而有隱匿事實真相之動機及行為，若命他具保在外，實有肇致相關證據難以保全之危險。

高院考量林男從2015年起常因細故動怒，屢以取人性命之言詞或持刀、砸物等舉動，恐嚇至親密友，其前因恐嚇案件，去年10月14日經法院判處罪刑，並為緩刑宣告確定，旋即再犯本案，其經歷偵審程序與刑之宣告仍未能自律。

高院認為，林男在自稱精神病症及家庭重大變故交互影響下，難期他能自我節制，確有事實足認他有反覆實施恐嚇危害安全罪之傾向，林男仍有羈押之必要，駁回具保停止羈押之聲請確定。