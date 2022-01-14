緊追蔡英文「論文門」真相！彭文正辯護律師曝最新進展｜

總統蔡英文的英國倫敦政經學院（LSE）博士論文被質疑造假，「論文門」爭議延燒多時，總統府發言人張惇涵曾回應稱，LSE校方已公開證實過「蔡博士確實於1984年取得法律博士學位」，但外界仍窮追不捨。資深媒體人彭文正委任律師張靜今曝論文門新進度，強調自己相信蔡英文沒有博士論文和學位，自己願負法律責任。

張靜今（14日）接受《中時新聞網》採訪時表示，蔡英文現在提供給國家圖書館和倫敦政經學院婦女圖書館的，不是真正的所謂的論文，就只是一本書，根本不是代表論文，甚至連一本書都稱不上，只是蔡英文寫的心得。

張靜直言，大概有修過碩士和博士學位的人就知道，上課都會寫報告，或是研究的資訊，蔡把這些研究的資訊歸成一本書、或是報告都好，但就不是論文。蔡的論文完全缺乏實質的內容，這從形式上的觀察，都不是一本論文，所以國家圖書館把蔡的論文放在論文區就是違法的。

張靜稱，論文的前提就是要通過口試，那蔡的口試委員在哪裡，口試的資料在哪裡，倫敦政經學院稱沒有口試資料，更妙的是，照理說有一本博士論文，都會希望自己的論文被引用，來彰顯學術成就，可是他沒看到全世界哪本書或是學術研究引用蔡英文論文，這是不可能的事情。

張靜強調，所以自己很肯定蔡英文根本沒有博士論文，結論就是蔡英文沒有博士學位，法律責任自己負責沒有問題。

對於蔡英文博士論文疑雲，統府發言人張惇涵去年11月30日表示，總統府仍不厭其煩重申，蔡總統的博士學位，只有求證LSE校方是唯一且正確的管道，LSE校方已公開證實過「蔡博士確實於1984年取得法律博士學位」，期盼社會各界以LSE校方的正確資訊為事實基礎，勿受錯假訊息所誤導，也勿以訛傳訛。